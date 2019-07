Hóquei. Portugal defronta Colômbia na estreia no Mundial

Mário Aleixo - RTP Comentários 07 Jul, 2019, 08:42 / atualizado em 07 Jul, 2019, 08:42 | Hóquei

O último título mundial de Portugal remonta a 2003, em Oliveira de Azeméis, mas a seleção liderada por Renato Garrido, que integra dos melhores executantes da atualidade, está empenhada em quebrar o jejum e logo em casa do campeão em título e principal rival.



Espanha e Portugal são os grandes dominadores da modalidade, mas a evolução registada em países como Angola, Chile, Colômbia e França faz redobrar a atenção dos crónicos candidatos.



A Colômbia, sexta classificada no Mundial2017, em Nanjing, na China, é o primeiro adversário de Portugal no grupo B, estando o duelo entre treinadores portugueses previsto para as 19h00 (hora portuguesa), no pavilhão Isaac Gàlvez, em Vilanova.



Quatro horas antes tem início o embate sul-americano entre as seleções do Chile e da Argentina, que abre as hostilidades do grupo B. O grupo A é composto pelas seleções da Espanha - campeã em título -, Itália, Angola e França.



Os três mais bem classificados de cada grupo avançam para os quartos de final, já a disputar no Palau Blaugrana, em Barcelona, enquanto que os dois últimos disputam um "play-off" com os vencedores das duas poules da Taça Intercontinental, que decorre em paralelo.