Oliveirense defronta campeão europeu FC Barcelona na Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa Comentários 01 Set, 2018, 13:32 | Hóquei

O FC Porto, finalista vencido da competição, vai integrar o Grupo C, juntamente com os espanhóis do Reus, campeões em 2017 e semifinalistas na época passada, os italianos do Lodi e os franceses do Saint Omer.



O Sporting, campeão nacional e que também esteve na ‘final four’, vai deparar-se com Liceo da Corunha, os italianos do Forte dei Marmi e os alemães do Herringen, no Grupo B.



No Grupo D, o Benfica, campeão europeu em 2016, vai defrontar os espanhóis do Noia, os italianos do Monza e os suíços do Montreux.



A fase de grupos da principal competição europeia de clubes da modalidade arranca em 20 de outubro e termina em 19 de janeiro de 2019. Os dois primeiros classificados de cada um dos quatro grupos avança para os quartos de final, seguindo-se a ‘final four’, que está marcada para 11 e 12 de maio de 2019.



Também durante a manhã de hoje decorreu o sorteio para os 16 avos de final da Taça Europa, sucessora da Taça CERS, fase em que o Óquei Barcelos, finalista vencido da prova, vai defrontar os franceses do Nantes, o Turquel os dinamarqueses do Walsum, o Juventude de Viana os austríacos do Dornirn e o Sporting de Tomar os espanhóis do Caldes.



Na ronda preliminar da Liga Europeia feminina, o Benfica, finalista da última edição, vai defrontar as francesas do Coutras, enquanto o Stuart Massamá vai enfrentar as espanholas do Voltregà, num embate entre duas equipas semifinalistas na época passada.