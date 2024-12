Óquei de Barcelos arranca empate histórico em Barcelona na Champions de hóquei

No Palau Blaugrana, perante mais de 1.600 espetadores, Manrubia, jogador dos minhotos que foi formado precisamente no emblema catalão, fez o primeiro golo logo aos dois minutos, e, aos cinco, Danilo Rampulla serviu Miguel Rocha para o segundo.



A resposta do 'Barça' foi rápida, com Eloi Cervera a reduzir no mesmo minuto e Marc Grau a empatar pouco depois, com o ex-Sporting Ferran Font a aproveitar o embalo para fazer o 3-2 para os anfitriões ainda antes do intervalo.



Na segunda parte, Sergio Fernández e Conti brilharam nas balizas, mas o Óquei de Barcelos conseguiu o empate a dois minutos do fim, aproveitando um erro de Ferran Font, com Manrubia a assistir Danilo Rampulla, que 'bisou' na partida.



Com a igualdade, o Óquei de Barcelos mantém, provisoriamente, a liderança do Grupo A da Liga dos Campeões de hóquei em patins, com cinco pontos.