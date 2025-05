Óquei de Barcelos campeão europeu

No Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos, que acolheu a 'final four' da competição, a equipa de Barcelos, que sucede ao Sporting no palmarés da prova, esteve a perder desde o minuto 17, quando um golo de Di Benedetto colocou os ‘dragões’ em vantagem.



No início do segundo tempo, aos 28 minutos, Miguel Rocha empatou a partida 1-1, resultado que se manteve até final do tempo regulamentar e do prolongamento.



No desempate por grandes penalidades, Poke e Luis Querido marcaram para a formação de Barcelos, não tendo o FC Porto, que tinha chegado à final depois de ter afastado nas meias-finais da ‘final four’ o Benfica por 3-2 após prolongamento, conseguido qualquer golo.



O Óquei de Barcelos, que nas ‘meias’ se impôs aos espanhóis do Noia por 3-1, somou o segundo troféu do seu palmarés, que junta ao conseguido em 1990/91.



O FC Barcelona, com 22 títulos, lidera destacado o ranking de vencedores da competição, a antiga Liga Europeia, no qual o Sporting figura no quinto lugar com quatro, o FC Porto é sexto, com três, e Benfica e Óquei de Barcelos seguem empatados no oitavo lugar com dois.