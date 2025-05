Óquei de Barcelos - FC Porto na final da Liga dos Campeões

Depois de uma primeira parte sem golos, só aos 34 minutos Miguel Rocha conseguiu inaugurar o marcador e colocar a equipa portuguesa na frente. Aos 40 seria a vez de Danilo Rampulla dilatar a vantagem frente à equipa espanhola. Ivan Morales, de grande penalidade aos 47’, ainda reduziria a desvantagem, mas apenas para ver Miguel Rocha marcar e fechar o resultado em 3-1 para o emblema português.



A equipa de Barcelos regressa assim à final da prova que venceu por uma única vez, na época de 1990/1991



O FC Porto, que já conquistou três vezes a competição europeia de clubes mais importante (1985/86, 1989/90 e 2022/23), já hoje tinha assegurado o lugar final com a vitória sobre o Benfica por 3-2, após empate a dois golos no tempo regulamentar.



O jogo decisivo da Liga dos Campeões de hóquei em patins acontece amanhã, às 16:00 no Centro de Desportos e Congressos de Matosinhos.