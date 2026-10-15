Hóquei
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Portugal - Angola
Portugal defronta Angola nos quartos de final do Campeonato do Mundo de hóquei em patins, em Assunção, no Paraguai.
Pode acompanhar a partida entre Portugal e Angola com transmissão na RTP1.
Pode igualmente seguir as incidências do Portugal-Angola com relato na RTP Antena 1.
Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo A após fechar a primeira fase com uma goleada de 4-0 sobre a Itália. A seleção somou duas vitórias e uma derrota frente a Espanha.
Angola carimbou a passagem em terceiro lugar do Grupo B depois de conseguir um empate a zero com a França na última jornada. A formação angolana registou ainda um empate com o Chile (2-2) e uma derrota com a Argentina (4-1).
Pode igualmente seguir as incidências do Portugal-Angola com relato na RTP Antena 1.
Portugal garantiu o segundo lugar do Grupo A após fechar a primeira fase com uma goleada de 4-0 sobre a Itália. A seleção somou duas vitórias e uma derrota frente a Espanha.
Angola carimbou a passagem em terceiro lugar do Grupo B depois de conseguir um empate a zero com a França na última jornada. A formação angolana registou ainda um empate com o Chile (2-2) e uma derrota com a Argentina (4-1).