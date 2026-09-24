Portugal confiante para o Mundial de hóquei em patins após estágio positivo

“O nosso objetivo é sempre o mais alto nível que é conseguir conquistar o campeonato do Mundo. Acho que temos desenvolvido um trabalho muito bom. O estágio tem sido cada vez mais evolutivo, temos estado muito bem e a cada semana que passa sentimos o grupo mais confiante, mais forte, mais coeso e acredito que é isso que nos pode levar ao título”, reconheceu João Maria.



O atleta e sub-capitão da seleção de hóquei em patins sub-19 falava à agência Lusa numa pausa realizada pelas três seleções – também a A masculina e feminina - para falarem com os jornalistas no decorrer do estágio no Luso, concelho de Mealhada, distrito de Aveiro.



“Temos tudo para isso, temos qualidade e estamos a mostrar que o português também tem valor e podemos começar a investir mais no nosso hóquei e, claro, a nossa confiança perante o campeonato do mundo é alta. Somos jovens”, disse.



João Maria estreia-se este ano em Mundiais e, também por isso, destacou a vontade de, tal como os companheiros, “querer mostrar a qualidade” do grupo até porque acredita que é isso que vai permitir “o grande objetivo”, vencer o campeonato.



“Somos um grupo muito ambicioso e temos uma garra enorme e muito forte não só em termos táticos, que é muito importante, mas também em termos coletivos, sociais, damo-nos todos muito bem, não temos problemas no balneário, pelo contrário, somos unidos e é isso que vai fazer a diferença”, considerou.



A pensar em contribuir para a vitória está o estreante na seleção portuguesa, Francisco Pinto, conhecido em campo por Kiko, que disse “ter feito tudo bem este ano” para “cumprir o sonho” de ser convocado e, agora, “é dar tudo” com o grupo para chegar à vitória e, com o tempo, escalar na seleção.



No topo, no grupo principal, estão atletas como Miguel Rocha ou João Rodrigues, sub-capitão e “há muitos anos na seleção”, que, à agência Lusa, moderaram a confiança, mas reconheceram que Portugal é um candidato a campeão do mundo.



“Vamos representar da melhor maneira o país. Sabemos a responsabilidade que temos, sempre que partimos para uma competição, somos um dos candidatos ao campeonato do mundo e temos de estar à altura desse desígnio”, reconheceu João Rodrigues.



Para o sub-capitão, Portugal “não é o candidato, mas é um dos candidatos” e, por isso, prometeu que irão “estar à altura disso”.



Miguel Rocha disse que os atletas sabem “muito bem quem são as seleções candidatas e favoritas que vão dificultar a vida” aos portugueses e, por isso, têm de “estar muito bem nas fases de grupo e depois na fase eliminar”.



“Há muito poucos segredos no hóquei em patins hoje em dia e as outras seleções também nos conhecem muito bem e a nós cabe-nos fazer o nosso trabalho o melhor possível para poder vencer os jogos”, admitiu Miguel Rocha.



A seleção de sub-19 tem o último treino no Luso marcado para terça-feira e viaja para o Paraguai em 01 de outubro. O primeiro jogo está agendado para dia 04 do próximo mês, frente à Colômbia.



A seleção principal masculina fica no Luso até 06 de outubro, dia do último treino, viajando para o Paraguai no dia 07, onde se estreia cinco dias depois frente à Suíça.



