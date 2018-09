Portugal diz adeus ao título Europeu sub-20 de hóquei, ao perder com a Espanha

Lusa Comentários 22 Set, 2018, 09:20 / atualizado em 22 Set, 2018, 09:39 | Hóquei

Depois do desaire por 6-2 com a Itália, na quarta-feira, Portugal estava obrigado a vencer os espanhóis por mais de três golos para poder disputar a final e marcou logo no primeiro minuto, mas já chegou ao intervalo a perder por 4-2.



Com o apuramento praticamente comprometido, o conjunto luso não conseguiu reagir na segunda parte e acabou por sofrer mais um golo.



Hugo Santos e João Lima apontaram os tentos lusos, enquanto Alex Joseph (dois), Lluis Ricart, Pol Monrobia e Alex Domenech marcaram para os espanhóis, que no sábado, pelas 21:00, vão discutir o título com a Itália.



A Espanha terminou a fase regular com 15 pontos, contra 12 da Itália, que bateu na quinta-feira por 7-4, e nove de Portugal, que, depois dos títulos arrebatados consecutivamente em 2008, 2010, 2012, 2014 e 2016, vai discutir o bronze com a Alemanha.