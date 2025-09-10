Portugal goleado pela Espanha por 8-1 no Europeu feminino de hóquei em patins

Nos quartos de final, fase para a qual se apuraram as oito seleções em prova, Portugal defronta na quinta-feira Inglaterra, terceira classificada do Grupo B, enquanto a Espanha, recordista de vitórias, com oito troféus, os últimos sete de forma consecutiva, joga com os Países Baixos.

No pavilhão Rota dos Móveis, em Lordelo, Portugal, que antes venceu a Itália (5-3) e a França (7-2), chegou ao intervalo a perder por 6-0, na sequência dos tentos de Aina Florenza, que marcou aos 05, 07, 19 e 21 minutos, e de Marta Piquero (15) e Elsa Salvaña (16).

No segundo tempo, Leonor Coelho apontou para Portugal, aos 30, naquele que foi até agora o único golo consentido pela seleção espanhola, que ainda marcou por Marta González (44) e Vitoria Porta (45).