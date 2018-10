Portugal goleia Itália no Europeu feminino de hóquei

Mário Aleixo - RTP Comentários 12 Out, 2018, 07:12 / atualizado em 12 Out, 2018, 07:12 | Hóquei

A formação lusa chegou ao intervalo a vencer por 2-0, com tentos de Maria Sofia Silva e Inês Vieira, e marcou mais três na segunda parte, com Maria Sofia Silva a bisar, tal como Ana Catarina Ferreira, que fechou a contagem.



Por seu lado, a Espanha, vencedora do troféu nas últimas quatro edições, goleou a Inglaterra, liderada pelo português José Carlos Amaral, por 20-0, com 13-0 ao intervalo, num embate em que Anna Casarramona apontou cinco golos.



As espanholas lideram a tabela, com os mesmos 12 pontos de Portugal, mas com melhor diferença entre golos marcados e sofridos em relação à seleção lusa -- 45-2 contra 30-5.



Durante a manhã, a Inglaterra já havia sofrido uma derrota, desta feita frente à Itália, por 7-1.



No outro jogo do dia a Alemanha venceu a Suíça, por 4-1.



Esta sexta-feira Portugal joga o penúltimo jogo na competição, frente à Suíça, numa partida que se realiza às 21h00. Antes, pelas 19h00, a Espanha defronta a Alemanha.



O 14.º campeonato da Europa feminino de hóquei em patins termina no sábado, dia em que Portugal e a Espanha se defrontam, pelas 21h00, para decidir o título.