Portugal goleou a França no Europeu feminino de hóquei

11 Out, 2018, 07:20 / atualizado em 11 Out, 2018, 07:21 | Hóquei

As francesas marcaram primeiro, logo aos seis minutos, por intermédio de Emilie Couderc Loboyrie, mas a seleção lusa rapidamente conseguiu a reviravolta.



Ainda antes do intervalo, Maria Sofia Silva, Marlene Sousa, Sofia Moncóvio e Inês Vieira marcaram para Portugal, colocando a equipa nacional a vencer por 4-1.



No segundo tempo, as portuguesas confirmaram a supremacia, com mais quatro golos, novamente com destaque para Marlene Sousa, que conseguiu um “hat-trick” e consolidou o primeiro lugar na lista de melhores marcadoras.



Nos restantes jogos do dia, a Itália empatou a um golo com a Alemanha, enquanto a Suíça goleou a Inglaterra, por 8-1. A Espanha teve um dia de descanso.



A tabela é liderada por Espanha e Portugal, que somam o pleno de nove pontos, face a três triunfos em três jogos. A França é terceira, com seis pontos, mas já em quatro jogos, e a Itália é quarta, com apenas quatro pontos.



Portugal volta a jogar esta quinta-feira, defrontando a Itália, a partir das 21h00.



O 14.º Campeonato da Europa de hóquei em patins feminino disputa-se até sábado, na Mealhada.