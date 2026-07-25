Hóquei
Portugal perde com Espanha na final do Europeu feminino sub-17 de hóquei em patins
A seleção portuguesa feminina de hóquei em patins de sub-17 falhou hoje a reconquista do título europeu da categoria, ao perder na final com a Espanha (3-0), que se sagrou campeã pela terceira vez consecutiva, em Braga.
No Pavilhão das Goladas, Mar Vila, aos 13 minutos, e Julita Rovira, aos 24 e 38, marcaram os golos das espanholas, que voltaram a ganhar às portuguesas na partida decisiva, dois anos depois do triunfo no desempate por penáltis.
Portugal regressou à final, após ter falhado o pódio em 2025, ao ser quinto classificado, e mantém-se com um título, conquistado na primeira edição do Europeu feminino, em 2023, ficando agora a três da recordista Espanha.
As duas seleções ibéricas também vão disputar a final da prova homóloga masculina no escalão de sub-17, a partir das 21:30, no mesmo recinto.
Portugal regressou à final, após ter falhado o pódio em 2025, ao ser quinto classificado, e mantém-se com um título, conquistado na primeira edição do Europeu feminino, em 2023, ficando agora a três da recordista Espanha.
As duas seleções ibéricas também vão disputar a final da prova homóloga masculina no escalão de sub-17, a partir das 21:30, no mesmo recinto.