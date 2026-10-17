Portugal perde com França e falha final do Mundial de hóquei em patins

Marc Rouzé adiantou os franceses (20 minutos), antes de Gonçalo Alves (23), Miguel Rocha (26) e Hélder Nunes (39) colocarem Portugal a vencer por 3-1, só que Carlo Di Benedetto (43) e mais três golos de Rouzé (47, 53 e 58), os dois últimos no prolongamento, garantiram a primeira final dos gauleses num Mundial.

Tal como na edição anterior, em 2024, a seleção nacional, 16 vezes campeã mundial, cai nas meias-finais e vai disputar a medalha de bronze no domingo, diante da detentora do título e recordista de troféus Espanha ou da Argentina, que hoje se defrontam na outra meia-final.