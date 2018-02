Portugal vai defender título europeu de hóquei em patins na Corunha

Lusa Comentários 27 Fev, 2018, 16:07 | Hóquei

Os jogos da competição vão ser disputados no Pavilhão Riazor, que tem uma capacidade para 4.425 espetadores.



De acordo com o CERH, o Europeu terá início em 15 ou 16 de julho e termina em 21 ou 22 do mesmo mês, dependendo do número de seleções participantes.



Portugal conquistou o seu 21.º título europeu em 2016, em Oliveira de Azeméis, onde venceu a Itália na final, por 6-2, 18 anos depois do anterior troféu, erguido em Paços de Ferreira.