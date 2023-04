Sp. Tomar afasta FC Porto da Taça de Portugal de hóquei

A jogar no seu pavilhão, o Sporting de Tomar foi quase sempre superior aos portistas e conseguiu a segunda presença da história na final da Taça de Portugal.



Mais ofensiva desde o início, a equipa da casa começou cedo a criar perigo, mas Xavier Malián foi adiando o primeiro golo.



Por seu lado, o FC Porto esbarrou na organização defensiva do Sporting de Tomar, revelando muitas dificuldades na manobra ofensiva, tanto em ataque estruturado como em contra-ataque.



Acompanhando a tendência do jogo, o Sporting de Tomar inaugurou o marcador aos 13 minutos, num lance em que Franco Ferruccio aproveitou, com um desvio subtil, a assistência de Filipe Almeida para surpreender Malián.



Depois do intervalo, o Sporting de Tomar beneficiou no reinício de uma grande penalidade, mas Guilherme Silva rematou contra o guarda-redes contrário.



Os portistas pareceram ‘acordar’ e iniciaram uma reação, com mais perigo para a baliza da equipa de Tomar.



Mas a 10.ª falta cometida pelo FC Porto deu a hipótese ao Sporting de Tomar de elevar para 2-0 e Tomás Moreira não desperdiçou o livre direto.



Os ‘azuis e brancos’ reagiram de pronto, conseguindo uma grande penalidade com que Gonçalo Alves fez o 2-1.



A perder, os portistas começaram a arriscar e foi em contra-ataque que permitiram o 3-1, num lance rápido concretizado por Guilherme Silva.



O FC Porto subiu a pressão, tentou recuperar, mas foi o Tomar que voltou a marcar, novamente num momento de virtuosismo de Ferruccio, que fugiu aos defesas contrários e rematou cruzado com sucesso. Logo de seguida, Tomás Moreira elevou para 5-1, em novo livre direto.



No minutos finais, o Sporting de Tomar tremeu um pouco no tudo por tudo dos portistas e permitiu a recuperação dos números no marcador. Insuficiente, contudo, para comprometer a vitória e a qualificação da equipa da casa para a final.



Óquei de Barcelos e Sporting discutem hoje, às 15:00, na outra meia-final, também no Pavilhão Municipal de Cidade de Tomar, o outro lugar na final da Taça de Portugal de hóquei em patins.







Jogo no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar.



Sporting de Tomar – FC Porto, 5-3.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, Franco Ferruccio, 13 minutos.



2-0, Tomás Moreira, 30 (livre direto)



2-1, Gonçalo Alves, 30 (grande penalidade)



3-1, Guilherme Silva, 33



4-1, Franco Ferruccio, 39



5-1, Tomás Moreira, (livre direto), 40



5-2, Gonçalo Alves (livre direto), 55



5-3, Carlo di Benedetto, 57







Sob a arbitragem de Rui Torres, Rui Leitão e Pedro Silva as equipas alinharam:



Sporting de Tomar: António Marante, Ivo Silva, Pedro Martins, Filipe Almeida e Tomás Moreira. Jogaram ainda: Franco Ferruccio, Lucas Santos, Guilherme Silva



Treinador: Nuno Lopes.



FC Porto: Xavier Malián, Telmo Pinto, José Rafael Costa, Carlo di Benedetto e Gonçalo Alves. Jogaram ainda: Xavi Barroso, Mena, Reinaldo Garcia



Treinador: Ricardo Ares.







Assistência: Cerca de 700 espetadores.