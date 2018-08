Sporting-Benfica abre Nacional de hóquei em patins

Lusa Comentários 31 Jul, 2018, 20:38 / atualizado em 01 Ago, 2018, 07:22 | Hóquei

O detentor da Taça de Portugal, o FC Porto, inicia o seu campeonato a receber outro histórico da modalidade, a AD Oeiras.



Sporting e FC Porto cruzam-se na sétima jornada, em Lisboa, no pavilhão João Rocha, e na 20.ª, no Porto, no Dragão Caixa.



A principal divisão do hóquei em patins português conta com a participação de 14 equipas, que competem numa fase única, a duas voltas.



Primeira jornada do campeonato:



Óquei Barcelos - Riba d'Ave



Marinhense - Valongo



HC Braga - Turquel



FC Porto - AD Oeiras



Oliveirense - Juventude de Viana



Sporting Tomar - Paço d'Arcos



Sporting - Benfica.