Sporting consegue triunfo esforçado no hóquei em patins

Lusa Comentários 20 Out, 2018, 17:50 | Hóquei

O golo da vitória surgiu depois de um 'time out' pedido pelo treinador Paulo Freitas a 48 segundos do fim. Toni Perez anotou o golo do triunfo a 13 segundo do final, depois de Federico Ambrosi ter adiantado os transalpinos, aos 18 minutos, igualando os 'leões' dois minutos depois, por Gonzalo Romero.



A primeira parte foi equilibrada e com boas exibições dos dois guarda-redes, Angelo Girão (Sporting) e Riccardo Gnata (Forte dei Marmi), tendo o primeiro golo surgido depois de o espanhol Raul Marin, que se estreava pelo Sporting, ter saído devido a um cartão azul, quando procurou evitar um contra-atazque adversário.



Na conversão do livre direto, aos 18 minutos, os italianos chegaram à vantagem, através de Ambrosio.



Durou apenas dois minutos a vantagem, já que o argentino Gonzalo Romero, que entrou pouco tempo antes, rematou forte para restabelecer a igualdade.



Na segunda parte, o equilíbrio voltou e mantiveram-se as boas exibições dos guarda-redes, que foram defendendo tudo, até dois livres diretos, no mesmo minuto, um para cada lado.



O Sporting foi intensificando a pressão e o treinador 'leonino' utilizou os dois 'time outs' que dispunha, tendo a euqipa portuguesa chegado finalmente à vantagem a 13 segundos do fim, por Toni Perez.



Até final, e já com os seus cinco jogadores de campo - o Forte dei Marmi abdicou do guarda-redes -, a equipa transalpina ainda teve tempo para rematar à baliza, mas André Girão voltou a brilhar, evitando o empate.