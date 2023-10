Sporting de Tomar com novo triunfo na qualificação para a Champions de hóquei

A formação portuguesa não acabou o jogo apurada, mas garantiu mais tarde a qualificação, depois de o Noisy le Grand, de França, anfitrião da 'poule', golear por 8-2 o Walsum, da Alemanha, que sexta-feira foi goleado pelos portugueses por 11-0.



Os nabantinos, semifinalistas em 2021/22, tiveram mais dificuldade do que esperavam, só conseguindo resolver o jogo na segunda parte, após 2-2 ao intervalo.



Xanoca, Pedro Martins, Guilherme Silva, Filipe Almeida e Tato Ferruccio apontaram os golos da formação de Tomar, enquanto Tonchi De Oro, que ‘bisou’, Max Thiel e Pablo Saavedra marcaram pelo Grosseto.



A equipa portuguesa fecha esta ‘poule’ no domingo, ante o Noisy le Grand, que acolhe esta fase no seu pavilhão, num embate entre os dois conjuntos que seguem para a segunda ronda de qualificação.



Os dois primeiros de cada grupo seguem em frente na prova, com os restantes a ‘descerem’ à Taça WSE.