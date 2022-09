Trissino e Valongo na final da Taça Continental de hóquei em patins

O encontro entre as duas formações italianas foi equilibrado e ao intervalo registava uma igualdade a 2-2, com golos de Andrea Malagoli e Jordi Méndez, para o Trissino, e Federico Pagnini e Francesco Banini, para o Follonica.



No início da segunda parte o ex-portista Giulio Cocco colocou o Trissino em vantagem (3-2), mas o Follonica, a jogar em casa, no seu pavilhão António Armeni, onde decorre a ‘final four’ da Taça Continental, empatou por Marco Pagnini (3-3).



Com pouco mais de 10 minutos para jogar, o Trissino voltou à liderança com um golo de Joan Galbas (4-3), mas o Follonica responder de pronto e deu a volta assumindo pela primeira vez o comando com um penálti de Federico Pagnini (4-4) e um livre direto do irmão Marco Pagnini (4-5).



No fecho do encontro, o Trissino empatou por Jordi Méndez (5-5) e chegou ao triunfo por Davide Gavioli (6-5), que valeu a presença na final da Taça Continental, que irá disputar com o Valongo.



A formação portuguesa, finalista vencida na última Liga Europeia, no desempate por grandes penalidades frente ao Trissino (3-1, após 4-4), garantiu a presença na final ao vencer por 3-2 a formação espanhola do Calafell.