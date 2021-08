Canoístas lusos apuram-se para as meias-finais de K4 500 metros

No Sea Forest Waterways, numa regata que qualificava seis dos sete barcos, o quarteto luso cumpriu a prova em 1.24,325 minutos, atrás de Hungria, vencedora da série, Bielorrússia e China.



As meias-finais realizam-se no sábado, a partir das 10h21 (2h21 em Lisboa), sendo que a final decorre duas horas depois, às 12h37 (4h37).



Nas eliminatórias, uma má largada fez ruir as hipóteses de o quarteto luso seguir diretamente para as "meias", reservadas somente aos dois primeiros colocados.



Esta é apenas a segunda prova internacional do K4 500 metros desde os Mundiais de 2019, nos quais se apurou para Tóquio2020, com o sexto lugar.



Posteriormente, a equipa treinada por Rui Fernandes, que nesse ano foi quarta nos II Jogos Europeus, em Minsk2019, só fez a Taça do Mundo deste ano, na qual foi quarta.



Devido a um problema renal de Emanuel Silva a dois dias do início da competição, o K4 500 metros não pôde fazer o último teste antes de Tóquio2020, que estava previsto para junho, nos Europeus de Poznan, na Polónia.



A canoagem portuguesa já se destacou na missão lusa com o bronze de Fernando Pimenta em K1 1.000 metros, além do sétimo lugar, correspondente a diploma, de Teresa Portela, em K1 500 metros.