Números e Curiosidades – Jogos Olímpicos 2020

- Estes são os quartos jogos olímpicos que não se realizaram na data prevista, o primeiro a ser adiado. Os outros 3 foram mesmo cancelados (1916 - I guerra, 1940 e 1944 – II guerra).- Primeiros jogos da história em ano ímpar.- Ausência de estrelas: Michael Phelps (mais medalhas de sempre), Usain Bolt (homem mais rápido do Mundo), Kohei Uchimura, Roger Federer, Nadal, entre outros.- 3 – As modalidades que começaram antes da cerimónia, Basebol/Softbol, Futebol e Remo.- 4 – As modalidades em estreia – Escalada, Skate, Karate e Surf.- 12 – Basebol regressa 12 anos depois.- 33 – As modalidades que fazem parte da competição.- 71 – A altura em cm da Tocha Olímpica (sobe a 25/30cm quando acesa).- 206 – Os países participantes.- 2 – Os países que estavam e desistiram, Coreia do Norte e Guiné Conacri.- 339 – Os eventos desportivos que vão acontecer.- 3776,24 – Altura do Monte Fuji (o mais alto do Japão).- 5000 – Número de medalhas que serão entregues.- 11 090 – Número de atletas previsto participar.- Foram 5 as modalidades que estiveram em todos os J.O. da era moderna (desde 1896 que nunca falharam uma edição) – Natação, Ginástica, Atletismo, Ciclismo e… Esgrima.- Barcelona 1992 – A última vez sem medalhas.- Atenas 2004 – A melhor participação de sempre (3 medalhas e 10 diplomas).- Há 6 J.O. consecutivos que ganhamos sempre pelo menos 1 medalha.- Portugal soma 4 medalhas de ouro, todas elas conquistadas… fora da Europa, bom sinal. (2 na América, Los Angeles e Atlanta e 2 na Ásia, Pequim e Seul).- 92 – Os atletas portugueses presentes (recorde é de Atlanta, 107 atletas).- 17 – As modalidades onde Portugal vai estar presente.- 4 – As medalhas de ouro.- 24 – As medalhas de Portugal em J.O.- 1 – Pela primeira vez o andebol português marca presença nos J.O.- 6 – A participação de João Vieira. É de todos os 92 atletas aquele que mais participações tem, vai para a sua 6.ª participação.- Irina Rodrigues (Disco) – 3.ª- Patrícia Mamona (Triplo Salto) – 3.ª- Fernando Pimenta (Canoagem) – 3.ª- Nelson Oliveira (Ciclismo) – 3.ª- Luciana Diniz (Equestre) – 3.ª- Joana Ramos (Judo) – 3.ª- Pedro Fraga (Remo) – 3.ª- João Silva (Triatlo) – 3.ª- Jorge Lima (Vela) – 3.ª- Ana Cabecinha (Marcha) – 4.ª- Sara Moreira (Maratona) – 4.ª- Nelson Evora (Triplo Salto) – 4.ª- Teresa Portela (Canoagem) – 4.ª- Marco Freitas (Tenis Mesa) – 4.ª- Tiago Apolónia (Tenis Mesa) – 4.ª- João Monteiro (Tenis Mesa) – 4.ª- Emanuel Silva (Canoagem) – 5.ª- Telma Monteiro (Judo) – 5.ª- João Vieira (Marcha) – 6.ª- Marta (jogadora brasileira de futebol) tornou-se na primeiro/a jogador/a da história a marcar em 5 J.O. consecutivos.- Formiga, também jogadora de futebol do Brasil, tornou-se no/a primeiro/a jogador/a a participar em 7 Jogos Olímpicos (desde 1996).

- Japão-8 Austrália-1 , foi o primeiro jogo destes jogos olímpicos, foi no Softbol.