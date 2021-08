Pichardo recebido com carinho promete repetir o ouro em Paris2024

O português Pedro Pablo Pichardo, medalha de ouro no triplo salto nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, apontou na última noite, aquando da chegada ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, à revalidação do título dentro de três anos, em Paris.