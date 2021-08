Tóquio2020: Brasil mantém-se no `trono` do futebol, Canadá surpreende no feminino

Cinco anos após ter vencido a Alemanha em ‘casa’, no Rio2016, a seleção ‘canarinha’ impôs-se novamente na decisão, batendo por 2-1 a Espanha, com o golo decisivo a chegar apenas no prolongamento, por intermédio de Malcolm, a desfazer o empate que tinha sido construído por Matheus Cunha e Mikel Oyarzabal no tempo regulamentar.



Os brasileiros passaram a somar duas medalhas de ouro no futebol masculino, igualando o registo de Grã-Bretanha, Uruguai, Hungria, União Soviética e Argentina. Já a Espanha, campeã em 1992, repetiu a prata de 2000, quando perdeu a final dos Jogos Olímpicos de Sydney para os Camarões.



Em Tóquio2020, a seleção brasileira foi capitaneada pelo ‘veterano’ Daniel Alves, de 38 anos, que venceu pela primeira vez um torneio nos Jogos Olímpicos e reforçou o estatuto de futebolista com mais troféus conquistados na modalidade, mais de 40.



“Por mais história e vivência que se tenha, eu ainda era ‘virgem’ neste particular [de Jogos Olímpicos]. Participar pela primeira vez e conseguir o maior prémio, é algo que não se consegue explicar, fogem as palavras. É um momento indescritível e temos de desfrutar”, disse o jogador do São Paulo, em declarações ao canal brasileiro SporTV.



O último lugar do pódio ficou entregue ao México, campeão em Londres2012, que na sexta-feira venceu por 3-1 o anfitrião Japão e arrecadou o bronze.



Por outro lado, o torneio de futebol feminino foi surpreendentemente conquistado pelo Canadá, que arrebatou a primeira medalha de ouro olímpica na modalidade, após dois ‘bronzes’ consecutivos, em Londres2012 e Rio2016.



Além de terem eliminado os Estados Unidos nas meias-finais, as canadianas voltaram a impor-se a outra ‘potência’ na final, a Suécia, batendo as vice-campeãs mundiais no desempate por grandes penalidades (3-2), após uma igualdade 1-1 que se registou no prolongamento.



O Canadá sucedeu, assim, à Alemanha no lugar mais alto do pódio, enquanto a Suécia voltou a ficar com a ‘prata’, cinco anos depois de também ter perdido a final do torneio olímpico, diante das alemãs, no Brasil.



No terceiro posto do pódio ficaram os Estados Unidos, recordistas de medalhas de ouro (1996, 2004, 2008 e 2012), que na quinta-feira venceram a Austrália por 4-3 e arrecadaram o ‘bronze’ pela primeira vez.



Quadro de medalhas no futebol:



- Masculino:



Ouro: Brasil



Prata: Espanha



Bronze: México



- Feminino:



Ouro: Canadá



Prata: Suécia



Bronze: Estados Unidos