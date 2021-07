Tóquio2020. João Paulo Azevedo em 17.º após primeiro dia no fosso olímpico

A fazer a estreia em Jogos, o português atirou para 72 pontos, a um dos melhores do dia, numa tabela encimada por Abdulrahman Al Faihan, do Kuwait.O luso, que volta a entrar em ação na quinta-feira para a conclusão do apuramento para a final, precisa de ser um dos seis melhores para avançar para a final e discutir as medalhas, estando a um ponto do sexto.

Em caso de igualdade em pontos, a situação força um "shoot off", isto é, um "play-off" para desempatar entre os atiradores.