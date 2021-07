Tóquio2020. João Silva 23.º e João Pereira 27.º na prova de triatlo

Na Odaiba Marine Park, João Silva, de 32 anos, concluiu os 1.500 metros a nadar, 40 quilómetros a pedalar e 20 a correr a 2.26 minutos do novo campeão olímpico, depois de ter sido nono em Londres2012 e 35.º no Rio2016.



João Pereira, de 33 anos, que tinha sido quinto nos últimos Jogos Olímpicos, terminou a prova no 27.º posto, a 2.29 minutos do vencedor.



Blummenfelt, que sucedeu ao britânico Alistair Brownlee, isolou-se na última volta da corrida e concluiu a prova em menos 11 segundos do que o britânico Alex Yee, segundo classificado, e menos 20 do que o neozelandês Hayden Wilde, terceiro.