Tóquio2020. Jorge Fonseca falha a final na categoria de -100kg em judo

No seu terceiro combate em Tóquio2020, o português, bicampeão mundial e segundo do "ranking" mundial, foi derrotado por Cho Guham, sexto, por waza-ari, a 18 segundos do fim.









Com a derrota, Jorge Fonseca é relegado para a discussão do bronze, num combate em que defrontará o canadiano Shady Elnahas, oitavo do "ranking".





Até chegar aqui o judoca português venceu o russo Niiaz Iliasov por waza-ari aos 3.54 minutos do "golden score", e garantiu o lugar nas meias-finais, no Nippon Budokan.

Antes o judoca português venceu em 17 segundos o seu combate de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao derrotar o belga Toma Nikiforov.





Percurso em crescendo



O judoca levou para Tóquio uma folha de serviço relevante.







Jorge Fonseca competiu nos Jogos Olímpicos de 2016 na categoria de –100 kg, tendo sido eliminado na segunda ronda pelo Lukáš Krpálek.



Em 2019, tornou-se campeão do mundo em Tóquio, sendo o primeiro português de sempre a consegui-lo.



Integrou a equipa do Sporting Clube de Portugal bicampeã da Europa (Bucareste 2018 e Odivelas 2019) que, em ambas as edições, derrotou na final os russos do Yawara Neva por 3-2.



A 8 de janeiro de 2020, foi agraciado com o grau de Comendador da Ordem do Mérito.



Em 2021, conquistou novamente o Campeonato Mundial em Budapeste, vencendo todos os confrontos por ippon.



Nas diferentes competições em que participou o judoca já conquistou duas medalhas de ouro, duas de parta e uma de bronze.