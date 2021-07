Tóquio2020. Judoca Jorge Fonseca nas meias-finais de -100 kg

Jorge Fonseca, segundo do "ranking" mundial, encontrava Iliasov, sétimo, pela terceira vez, depois de o ter vencido na final dos Mundiais de 2019 e já este ano ter perdido com o russo nos quartos de final dos Europeus de Lisboa.

No combate, o português, bicampeão mundial, venceu por waza-ari aos 3.54 minutos já do "golden score", e garantiu o lugar nas meias-finais, fase da competição no Nippon Budokan que decorrerá a partir das 17h00 locais (9h00 em Lisboa).





Antes o judoca português venceu em 17 segundos o seu combate de estreia nos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao derrotar o belga Toma Nikiforov.



A vitória diante de Nikiforov, campeão europeu e 16.º do mundo, alcançada em poucos segundos, com uma projeção por ippon, na altura garantiu ao português um diploma olímpico – com o mínimo de um sétimo lugar.