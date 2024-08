Canoísta Fernando Pimenta termina em sexto na final de K1 1.000

No Estádio Náutico de Vaires-sur-Marne, Pimenta terminou a final em 3.29,59 minutos, a 5,52 segundos do novo campeão olímpico, o checo Josef Dostal (3.24,07), não conseguindo somar a sua terceira medalha olímpica, depois da prata em K2 1.000, com Emanuel Silva, em Londres2012, e do bronze em K1 1.000, em Tóquio2020.

O pódio ficou completo com dois húngaros, com Adam Varga (3.24,76) a conquistar a prata e Balint Kopasz (3.25,68) o bronze.

O limiano mantém-se como um dos seis portugueses com duas medalhas olímpicas, ultrapassando agora os atletas Carlos Lopes, Fernanda Ribeiro e Rosa Mota, e o cavaleiro Luís Mena e Silva, além de Pedro Pichardo, que conquistou prata na sexta-feira no triplo salto.