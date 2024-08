Pedro Pichardo, campeão olímpico em Tóquio2020, qualificou-se esta tarde para a final do triplo salto dos Jogos Olímpicos Paris2024, ao conseguir na sua primeira tentaiva a marca de 17,44 metros.



Recordista português, com 18,04 metros, que lhe valeram a prata nos Europeus de Roma, Pichardo ultrapassou facilmente os 17,10 que valiam a qualificação direta para a final.



A final terá lugar na sexta-feira, às 20:13 locais (19:13 em Lisboa), podendo ainda contar com o português Tiago Pereira, quarto nos Europeus, que também está a disputar a qualificação.