Atleta olímpica Marta Pen revela estar a recuperar de cancro da mama

"Atualmente, numa preparação diferente do habitual, o primeiro passo - a cirurgia - correu muito bem. Estou a recuperar sem problemas, embora ainda haja alguns desafios pela frente. Apesar disso, sinto-me positiva, presente e em paz", revelou a meio-fundista.

A atleta do Benfica, de 30 anos, revelou ter sido diagnosticada com um cancro de mama, mas que se manteve calma e focada no que era importante.

"Costuma-se dizer `Aproveita as coisas boas`. Eu acredito que também se deve aproveitar os momentos difíceis. Como atleta, estou habituada a controlar tanto, e esta experiência lembrou-me de quão pouco controlo realmente temos. Mas está nas nossas mãos estar presente e ver as coisas como são, sem pressa ou pânico", sublinhou em publicação na rede social Instagram.

A atleta olímpica foi 36.ª nos 1.500 metros no Rio2016 e 19.ª em Tóquio2020, tendo participado nos Mundiais Londres2017 (32.ª), Oregon2022 (30.ª) e Budapeste2023 (42.ª) e nos Europeus Amesterdão2016, nos quais foi quinta, Berlim2018, sexta, e Munique2022 (19.ª).