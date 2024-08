Bicampeão olímpico Andy Murray encerra carreira com derrota em pares

O vencedor de três Grand Slams, de 37 anos, anunciou o abandono após a sua quinta presença em Jogos Olímpicos, competição em que conquistou os torneios de singulares em Londres2012 e no Rio2016.

No entanto, esse `ponto final` foi adiado sete vezes, o mesmo número de `match points` que os britânicos salvaram na competição de pares, cinco na primeira ronda, frente aos belgas Sander Gille e Joran Vliegen, e outros dois hoje, diante de Fritz e Paul, terceiros favoritos.

Além do inédito `bis` olímpico, Murray tornou-se, em 2013, no primeiro britânico a vencer em Wimbledon em 77 anos, naquele que foi o seu segundo `major`, depois da vitória no Open dos Estados Unidos em 2012. Repetiria o triunfo no All England Club, em 2016.

O escocês, que tem sofrido várias lesões desde 2017 e em 2019 colocou uma prótese no quadril, devido a uma lesão crónica na anca, já tinha anunciado que iria encerrar a carreira no final da temporada.

No início de julho, apenas um mês depois de ter sido operado a um quisto na coluna vertebral, o escocês desistiu da presença em singulares em Wimbledon, tendo feito a sua despedida do All England Club em pares, ao lado do irmão Jamie.

Ainda deveria ter jogado em pares mistos, mas Emma Raducanu desistiu por lesão e hipotecou essa hipótese.

Em Paris2024, também abdicou dos singulares, acabando por disputar o torneio de pares, na terra batida de Roland Garros, superando, na primeira ronda os japoneses Kei Nishikori e Taro Daniel, antes de vencer, depois, a dupla belga.

No palmarés, o britânico conta, para além dos três torneios do Grand Slam que venceu - Wimbledon em 2013 e 2016 e Open dos Estados Unidos em 2012 -, com cinco finais perdidas na Austrália e uma em Roland Garros.

Membro do denominado `Big Four`, juntamente com Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, Murray ocupa atualmente o 117.º lugar do ranking mundial.