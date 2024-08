Estados Unidos com recorde mundial nos 4x100 metros estilos mistos

O quarteto norte-americano, composto por Ryan Murphy, Nic Fink, Gretchen Walsh e Torri Huske, completou a prova em 3.37,43 minutos, superando o anterior recorde mundial que pertencia a uma seleção britânica (3.37,58).

A China terminou em segundo, com 3.37,55, estabelecendo um novo recorde asiático, enquanto a Austrália ficou com o bronze, com 3.38,76, a nova melhor marca da Oceânia.

Este foi o segundo recorde mundial da natação em Paris2024, depois da marca alcançada pelo chinês Pan Zhanle para se sagrar campeão olímpico dos 100 metros livres.