Estados Unidos mantêm domínio nas estafetas 4x400 metros

A equipa feminina, com Shamier Little, Sydney McLaughlin-Levrone [campeã nos 400 barreiras], Gabrielle Thomas [ouro nos 200] e Alexis Holmes, ficou a escassos 10 centésimos de segundo do recorde do mundo (3.15,17 minutos, da União Soviética, desde 01 de outubro de 1988). (Foto: Franck Robichon - EPA)



A versão feminina do ‘Team USA’ impôs-se em 3.15,27 minutos, com novo recorde continental, destacando-se, folgadamente, dos Países Baixos, que, graças ao percurso final de Femke Bol, resgataram a prata, em 3.19,50, à frente da Grã-Bretanha, terceira, com o tempo de 3.19,72.Este foi o oitavo triunfo seguido norte-americano na estafeta feminina, depois da vitória ‘recorde’ da União Soviética, em Seul1988, e da Rússia unificada, em Barcelona1992.No masculino, os Estados Unidos conquistaram o ouro pela terceira vez seguida, com Christopher Bailey, Vernon Norwood, Bryce Deadmon e Rai Benjamin [campeão nos 400 barreiras] a estabelecerem em 2.54,43 minutos o novo recorde dos Jogos.O Botswana, com Letsile Tebogo, ouro nos 200, terminou na segunda posição, a 10 centésimos (2.54,53), enquanto a Grã-Bretanha ficou no último lugar do pódio, com o tempo de 2.55,83.