Jogos Olímpicos. E quando em Paris não se consegue estar na cerimónia de abertura?

Os Jogos Olímpicos juntam-se sempre milhares de pessoas na sua abertura, mas a maior parte daqueles que viajam para as cidades anfitriãs não conseguem ter acesso à grande cerimónia que marca o início de uma nova olimpíada.Em Paris, o caso não foi exceção. A zona que circunda o Rio Sena esteve durante horas restrita a uma multidão que tentava ter o seu pequeno espaço de rio para ver os atletas passar. Com muitas ruas fechadas ao público e a jornalistas as opções eram poucas.No Parc Monceau, a RTP encontrou várias histórias. Sem terem acesso à grande cerimónia de abertura, fãs irlandeses, argentinos, chilenos, brasileiros e norte-americanos sentiram a chuva de Paris sentados na relva de uma das muitas fanzones.Apesar de não estarem perto do Sena e da tempestade que se abateu, quase todos relataram a felicidade por estarem em Paris para fazer parte da história de uns Jogos Olímpicos e todos garantem apoio às suas comitivas, não interessa quais forem os resultados.