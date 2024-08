Jogos Olímpicos. Locais onde decorreram provas em 1924 e 1900

O Stade Yves-du-Manoir é o antigo Stade de Colombes. Em 1924, este estádio na zona de Colombes foi o escolhido para cerimónia de abertura, tendo recebido várias provas de atletismo, ciclismo de estrada, ginástica, equitação, futebol, o rugby e o pentatlo moderno.





No 16.º bairro de Paris, na zona de Neuilly-sur-Seine, estão o Castelo e o parque da Bagatelle. A zona é maioritariamente verde e o castelo recebe visitas de turistas. Por perto está o parque que acolhe os desportistas da zona. Da corrida ao rugby, passando pelo futebol, no parque da Bagatelle também estão os entusiastas do cricket.





O Castelo e o Parc Bagatelle - Foto: RTP



Versailles também foi um dos locais de provas dos Jogos Olímpicos de 1924. Este ano, com o palácio como pano de fundo, o local recebeu as provas de hipismo. Há cem anos, vários atiradores estiveram juntos a competir na prova de caça.





O Palácio de Versailles em pano de fundo, em 2024 - Foto: RTP



O rio Sena teve este ano um protagonismo que não teve antes em olimpíadas. Palco da cerimónia de abertura deste ano, o Sena recebeu provas de remo há cem anos.



Nesse ano, e pela primeira vez, uns Jogos Olímpicos tiveram uma vila olímpica, também na zona de Colombes.O estádio que recebe mais de dez mil espetadores tem realizado as provas de hóquei de campo.Mais a sul da região de Paris, estão o Stade de Pershing e o La Cipale. O primeiro foi utilizado em 1924 para jogos de futebol e neste momento é casa para o rugby e para o atletismo, tendo também a possibilidade de se praticar basebol.Na La Cipale (contração das palavras pista municipal), o desporto continua a ser a principal função. Também no bosque de Vincennes, a La Cipale recebeu provas das olimpíadas em 1900 de ciclismo, ginástica, criquet, futebol e rugby. Passados 24 anos, o velódromo municipal voltou a fazer parte dos Jogos, recebendo quatro provas de ciclismo.Em 1924, os jardins desta zona receberam as provas de polo, na altura uma modalidade olímpica.A pelota basca também fez parte do programa dos Jogos Olímpicos de Paris em 1924. Apenas duas seleções participaram: a França e a Espanha. No 16.º bairro da capital francesa ainda existem alguns indícios do que aconteceu há 100 anos.A parede utilizada para praticar a modalidade ainda está intacta e bem guardada. Perto dela, uma indicação do “Fronton de Pelote Basque” numa zona de acesso difícil. Por perto está um pequeno monumento a Chiquito de Cambo, considerada a grande personalidade da pelota basca.Outros locais continuam a existir pela cidade de Paris, outros desapareceram entretanto. O Hipódromo de Auteuil, localizado no bosque de Boulogne, ainda está em funções, tendo recebido as provas equestres há um século.A piscina de Tourelles, hoje chamada Georges Vallerey, continua a ser um dos edifícios mais populares dos Jogos Olímpicos em Paris.A piscina continua em funções e apesar de não preencher os requisitos para umas olimpíadas ainda recebe várias provas.O Velódromo d’Hiver teve um papel preponderante em 1924.Durante a II Guerra Mundial foi utilizado como espaço para detenção de judeus em Paris, por ordens dos alemães. Em 1959, o edifício acabou por ser destruído.