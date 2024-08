Katie Ledecky soma oitavo ouro e ameaça recorde de Latynina

Ledecky, que em Paris já conquistou bronze nos 400 livres, nadou hoje os 1.500 em 15.30,02 minutos, marca que fez cair o recorde olímpico (15.35,35) que lhe pertencia, mas ficou a mais de 10 segundos do máximo mundial (15.20,48), que também é seu.



Na segunda posição, terminou a francesa Anastasiia Kirpichnikova, que fechou em 15.40,35, tendo a alemã Isabel Gose (14.41,16) fechado o pódio, ao qual não conseguiu chegar a italiana Simona Quadarella, atual campeã mundial da distância - conseguido num Mundial no qual Ledecky não participou -, que foi quinta.



A fundista Katie Ledecky, que conseguiu o seu primeiro ouro olímpico aos 15 anos, em Londres2012, quando se sagrou campeã dos 800 metros, juntou-se agora à compatriota, e também nadadora Jenny Thompson, e à canoísta alemã Birgit Fischer, ambas já retiradas, donas de oito ouros olímpicos.



A lista de atletas femininas mais medalhadas é liderada pela ginasta soviética Larisa Latynina, que competiu em Jogos Olímpicos entre 1956 e 1964, e conquistou 18 medalhas, nove das quais de ouro.



O recorde de Latynina poderá estar em perigo, pois em Paris2024, Katie Ledecky vai ainda competir nos 800 metros, distância na qual é recordista mundial e onde procurará sagrar-se tetracampeã olímpica, e na estafeta 4x200 livres.



Quatro anos depois do ouro em Londres2012, Katie Ledecky saiu dos Jogos Rio2016 como a atleta feminina mais medalhada, com quatro ouros, uma prata, e ainda dois recordes mundiais.



Há três anos, em Tóquio, sagrou-se campeã olímpica dos 1.500 metros, distância que pela primeira vez integrou o programa olímpico, e nos 800 metros e foi prata nos 400, prova na qual perdeu o título para a australiana Ariarne Titmus, e na estafeta de 4x200 livres.



No sábado, em Paris, Ledecky conseguiu o seu primeiro bronze olímpico, ao terminar os 400 metros livres na terceira posição, atrás da australiana Ariarne Titmus, e da jovem canadiana Summer McIntosh, ouro e prata, respetivamente.



Ledecky soma um total de 12 medalhas olímpicas e 26 medalhas em Mundiais, 21 das quais de ouro, pecúlio para o qual não contribui este ano, em que não participou nos Mundiais Doha2024.