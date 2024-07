Nadador Diogo Ribeiro estreia-se hoje em Jogos Olímpicos

Diogo Ribeiro, campeão mundial dos 50 e 100 metros mariposa, vai fazer a estreia em Jogos Olímpicos, ao alinhar na nona de 10 séries dos 100 metros livres, às 11:36 (10:36), procurando uma das melhores 16 marcas para chegar à meia-final das 20:30 (19:30).Campeã europeia, Maria Inês de Barros torna-se, a partir das 09:00 (08:00), a primeira mulher portuguesa a disputar a prova de fosso olímpico, disputando as três primeiras rondas de 25 pratos da qualificação, que termina na quarta-feira, dia em que também se disputa a final.No judo, Bárbara Timo, nos -63 kg, será a primeira em ação no dia, logo no primeiro combate do tapete 2, frente à sul-coreana Kim Jisu, com o estreante João Fernando, nos -81 kg, a estar no oitavo combate do tapete 1, no qual defronta o canadiano François Gauthier Drapeau.Nuno Borges e Francisco Cabral podem fazer história no ténis e tornarem-se os primeiros portugueses a atingirem os quartos de final de pares em Jogos Olímpicos, tendo para isso de ultrapassar os alemães Dominik Koepfer e Jan-Lennard Struff, que afastou Cabral nos singulares.A mais velha atleta da Missão portuguesa, Fu Yu, também pode conseguir um marco histórico e ser a primeira mulher portuguesa a atingir os oitavos de final do ténis de mesa, se vencer a polaca Natalia Bajor, a partir das 11:00 (10:00).No equestre, a equipa de dressage inicia a competição às 13:47 (12:47), com o estreante António do Vale, que substituiu João Moreira, obrigado a desistir devido a um problema de saúde do seu cavalo Furst Kennedy Old, na segunda-feira.

Maria Caetano, a única cavaleira com experiência olímpica, começa a sua prova às 15:42 (14:42), sendo que os três disputam a prova individual e pontuam para a prova coletiva, com a qualificação a terminar na quarta-feira, quando a também estreante Rita Ralão Duarte entra em ação às 12:38 (11:38).