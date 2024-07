Paris2024: Atletas dividem-se entre promessas de medalhas e de trabalho

"Estou a trabalhar para este momento já há alguns anos. Sinto que evoluí bastante. Sinto-me bastante confiante e vamos ver o que Paris nos reserva", disse aos jornalistas Gustavo Ribeiro, à margem da apresentação da Missão portuguesa a Paris2024.



Considerando ser "bastante possível" trazer uma medalha da sua segunda participação olímpica, o skater, que foi oitavo na estreia da modalidade nos Jogos, em Tóquio2020, colocou mesmo o seu nome entre os três principais candidatos a dar uma alegria a Portugal: "sem dúvida alguma".



"Ainda ando a estudar o skate park, já sei as manobras que vou fazer, já tenho um plano traçado e vamos ver como vai correr", revelou.



Se Ribeiro - que agora só quer manter o processo que tem vindo a fazer desde há alguns meses, descansar e manter a cabeça "saudável" antes de entrar em competição - ambiciona uma medalha, a estreante Vanessa Marina não lhe fica atrás.



"Um bom resultado é a medalha, não é? Eu acho que sou boa naquilo que faço, se não, não chegaria até aqui. Ser um bocadinho 'underdog' é uma coisa que me agrada. Temos países muito fortes, principalmente com dois representantes, Portugal é o único que tem um representante e eu adoro estar nesta situação", assumiu a 'b-girl', que vai representar Portugal na estreia do breaking em Jogos Olímpicos.



Também Yolanda Hopkins, quinta classificada em Tóquio2020, sonha com uma medalha.



"Mesmo em Tóquio, eu já tinha esse sonho. Ficou um bocado curta a minha viagem, mas estou a ir para o Taiti com a medalha de ouro na cabeça", voltou a dizer.



Agora, depois de ter viajado para o Taiti e 'conhecido' a famosa onda de Teahupo'o, a surfista de 26 anos ainda está mais confiante: "Eu adoro a onda, a onda é incrível. É mesmo o meu tipo de onda".



"Vou sempre com a mesma ideia e digo a toda a gente que conheço que quero a medalha, e não quero mais nada sem ser a medalha de ouro", vincou.



Já a estreante Maria Inês Barros, apurada no fosso olímpico, prefere não "projetar expectativas", de modo a não colocar mais pressão nos seus ombros.



"Espero fazer o meu melhor e que isso me leve mais longe, às finais. É o meu objetivo", indicou a campeã europeia de tiro com armas de caça (trap), assumindo esperar divertir-se e fazer um bom trabalho.



Prestes a cumprir a terceira participação olímpica, a ginasta Filipa Martins quer "um bom resultado", enquanto a estreante Susana Godinho Santos, que vai correr a maratona, gostava de bater o seu recorde pessoal.



"Sei que vai ser difícil, porque o percurso não é fácil", concluiu.



Os Jogos Olímpicos Paris2024 decorrem entre 26 de julho e 11 de agosto, com Portugal a estar representado por 73 atletas, de 15 modalidades.