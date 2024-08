Paris2024: Novo ouro de Woojin Kim e Coreia do Sul faz pleno no tiro com arco

Uma proeza que deu hoje hoje à Coreia do Sul o pleno de ouros olímpicos na modalidade em Paris, superando o que o país já tinha alcançado em Tóquio2020, edição em que venceu quatro de cinco ouros possíveis.



A vitória de Woojim Kim, na final masculina frente ao norte-americano Barry Ellison (6-5), foi a 'cereja em cima do bolo', com o arqueiro a juntar-se aos inéditos 'tri' de Sihyeon Lim e da arqueira An San, em Tóquio, numa proeza que só tem paralelo em St. Louis1904.



An San, nos Jogos de Tóquio2020, e Woojin Kim e Sihyeon Lim, em Paris2024, conseguiram o que apenas a norte-americana Matilda Howell tinha alcançado na modalidade em 1904, com três medalhas numa mesma edição olímpica.



A competição, que decorreu desde 25 de julho na Esplanada dos Inválidos, foi histórica para o Coreia do Sul, com medalhas de ouro em todas as categorias: singulares femininos e masculinos, equipas masculinas e femininas, e equipas mistas.



Nos anteriores Jogos, disputados em 2021 devido à pandemia de covid-19, o país já tinha tido grande domínio, com quatro medalhas de ouro, mas sem vencer nos singulares masculinos, categoria ganha pelo turco Mete Gazoz.



O pleno em Paris2024 repete o domínio absoluto do Rio2016, mas então sem a discussão da variante por equipas mistas, introduzida pelo Comité Olímpico Internacional em Tóquio.



Globalmente, os sul-coreanos conquistaram sete medalhas (cinco de ouro, uma de prata e uma de bronze) de 15 em disputa, num 'medalheiro' em que a França e Estados Unidos partilharam a segunda posição, com dois 'metais' cada (prata e bronze).







Quadro de medalhas do tiro com arco:



- Masculinos:



Individual:



Ouro: Woojin Kim (Coreia do Sul).



Prata: Brady Ellison (EUA).



Bronze: Lee Wooseok (Coreia do Sul).







Equipas:



Ouro: Coreia do Sul (Je Deok Kim, Woojin Kim e Wooseok Lee).



Prata: França (Baptiste Addis, Thomas Chirault e Jean-Charles Valladont).



Bronze: Turquia (Mete Gazoz, Berkim Tumer e Abdullah Yildirmis).







- Femininos:



Individual:



Ouro: Sihyeon Lim (Coreia do Sul).



Prata: Suhyeon Nam (Coreia do Sul).



Bronze: Lisa Barbelin (França).







Equipas:



Ouro: Coreia do Sul (Hunyoung Jeon, Sihyeon Lim e Suhyeon Nam).



Prata: China (An Qixuan, Li Jianman e Yang Xiaolei).



Bronze: México (Angela Ruiz, Alejandra Valencia e Ana Vazquez).







Pares mistos:



Equipas:



Ouro: Coreia do Sul (Sihyeon Lim e Woojin Kim).



Prata: Alemanha (Michelle Kroppen e Florian Unruh).



Bronze: EUA (Casey Kaufhold e Brady Ellison).