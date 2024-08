Paris2024. Teresa Portela está nas "meias" do K1 500

Em Vaires-sur-Marne a atleta, nascida em Esposende há 36 anos, terminou a prova em quarto lugar, com um tempo de 1:52.40, mais lenta do que o registo das eliminatórias, onde falhou o apuramento direto para as meias-finais por apenas 1 décimo (1:51.03).





"Gostava muito de passar à final", confessou a canoísta que compete nos cinco Jogos Olímpicos.