Rai Benjamin venceu, com aparente facilidade, em 46,46 segundos, menos 60 centésimos do que Warholm (47,06), vingando o desfecho de Tóquio2020, quando foi segundo, atrás do detentor do recorde do mundo (45,94).



O brasileiro Alison Dos Santos repetiu a conquista da medalha de bronze, tal como há três anos, em 47,26 segundos.