Paralímpicos: Ana Filipe foi sétima no salto em comprimento T20

No Stade de France, no terceiro salto, Ana Filipe conseguiu a sua melhor marca no concurso, 5,48 metros, superando em um centímetro o seu melhor registo da época.



Ana Filipe, atleta da Associação Cristã da Mocidade, que tinha sido nona no Rio2016 e sexta em Tóquio2020, marcou 5,35 e 5,42 nos dois primeiros saltos, garantindo presença nos três saltos decisivos, reservados às oito melhores, que foram todos nulos.



A atleta natural do Açores considerou que a participação foi "ótima", mas admitiu que "ficou um sabor agridoce com os três saltos nulos" que fez por "estar um pouco agitada".



"A minha participação foi ótima, consegui dois objetivos: chegar à final e melhorar a minha marca pessoal da época. Estou muito feliz", afirmou Ana Filipe, de 24 anos.



A polaca Karolina Kucharczyk conquistou a medalha de ouro, com 5,82, seguida da brasileira Zeleide Silva (5,76) e da turca Fatma Altin (5,73), que arrecadaram a prata e o bronze, respetivamente.