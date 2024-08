Paralímpicos de Paris abrem hoje

Entre as 168 delegações participantes na competição, que reúne atletas de quatro das cinco áreas da deficiência - intelectual, motora, visual e paralisia cerebral –, contam-se três estreantes: Eritreia, Kosovo e Ilhas Kiribati.O Comité Paralímpico Internacional (IPC) e o comité organizador de Paris2024, responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, prometem que França será palco da “edição mais espetacular de sempre”, de uma competição cuja génese remonta a 1948, quando o neurocirurgião Ludwig Guttmann organizou, na cidade inglesa de Stoke Mandeville, uma prova desportiva para veteranos da II Guerra Mundial com lesões na espinal medula (em cadeira de rodas).





Andrew Parsons não desvendou pormenores sobre a cerimónia dirigida por Thomas Jolly, que também foi responsável pela abertura dos Jogos Olímpicos, prometendo apenas um momento único no “coração de Paris, entre a Praça da Concórdia e os Campos Elíseos, com o Arco do Triunfo ao fundo”.



“Será um momento único e fantástico, é como se a cidade de Paris estivesse a abraçar todos os atletas paralímpicos”, disse Andrew Parsons, sobre a cerimónia de abertura, que pela primeira vez se realiza fora de um estádio.



Portugal terá em Paris a sua 11.ª participação em Jogos Paralímpicos, evento no qual soma um total de 94 medalhas, estando representado por 27 atletas, que vão competir num número recorde de 10 modalidades.