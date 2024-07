Catarina Costa venceu alemã em combate equilibrado

No tatami 10 do Champ de Mars a judoca portuguesa Catarina Costa iniciou da melhor forma a campanha portuguesa em Paris, ao vencer o combate de entrada na categoria -48kg de Paris2024. A portuguesa, 7.ª do ranking, superou a alemã Katharina Menz por Waza-ari.



Na próxima ronda, a portuguesa defrontará a vencedora do combate seguinte, entre a paraguaia Gabriela Narvaez e a gabonesa Virginia Aymard.