Depressão levou judoca Bárbara Timo a procurar novos desafios

”, revelou a judoca.Os primeiros sinais vieram com a perda inexplicável de peso, mas Bárbara Timo reconhece que foi um aglomerado de situações que contribuíram para essa depressão ainda em 2020, que se prolongou e para a qual procurou ajudou médica já este ano.”, justificou em entrevista à agência Lusa.Foi em 2018 que a judoca deixou a vida no Brasil por uma carreira desportiva em Portugal, primeiro quando assinou pelo Benfica, e, depois, a partir de 2019, já ao serviço da seleção, pela qual chegou a ser vice-campeã mundial em -70 kg.Mas um ano depois a pandemia abalou a estrutura da judoca, que já tinha alcançado várias conquistas pela seleção, num período em que as fronteiras fecharam e ficou sem poder estar com a família, o que habitualmente fazia duas vezes por ano.”, lembrou Bárbara Timo.Todo o processo afetou-a emocionalmente, com Bárbara a ter tido os primeiros sintomas depressivos, o que a levou também a questionar a motivação em continuar no judo, sabendo que já tinha conquistado uma série de medalhas (Grand Slams, Europeus, Mundiais), com exceção dos Jogos Olímpicos.”, disse, para explicar a importância que o judo tem e continua a ter na sua vida.Para isso precisou de ter novos estímulos e fez das fraquezas forças, ao projetar novas metas e desafios, especialmente com a mudança de categoria, sabendo que a perda de peso era consequência da depressão.”, adiantou.





Nova etapa na carreira







Bárbara prepara-se agora para deixar os -70 kg, que lhe deram o vice-título mundial em 2019 ou o bronze nos Europeus de Lisboa, já este ano, e assumir a competição nos -63 k, categoria em que chegou a competir até aos 21 anos.Depois de um primeiro ensaio da nova categoria na Taça Kiyoshi Kobayashi, em setembro, a judoca teve também o estímulo dos outros, com "feed back" positivo, encarando a mudança como acertada.", acrescentou a judoca.Nesta fase, e a poucos dias de competir em Paris, um dos principais torneios do circuito mundial, onde já conquistou um bronze (2019) e um quinto lugar (2020), Bárbara Timo tem expectativa na "boa atmosfera" que costuma existir e diz-se "pronta" para o que aí vem.", concluiu.