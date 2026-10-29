Judoca Catarina Costa quinta no Grand Slam de Abu Dhabi

Na primeira competição que disputou após os Mundiais em Baku, há três semanas, Catarina Costa perdeu já no `golden score`, período extra após um empate nos quatro minutos iniciais de combate e no qual o primeiro judoca a pontuar ganha.

A judoca da Académica de Coimbra acabou por perder o bronze aos 33 segundos do prolongamento (4.33 minutos de combate), ao sofrer um terceiro castigo, ditando o `hansoku make`, desclassificação por acumulação de castigos ou ação perigosa/antidesportiva.

O árbitro japonês entendeu que Catarina Costa, que foi nona classificada nos Mundiais, teve pela terceira vez um falso ataque, somando o terceiro castigo a dois `shidos` que a judoca já tinha visto nos primeiros quatro minutos.

Antes do bloco das finais, a portuguesa venceu a italiana Francesca Milani, por yuko (a pontuação mais baixa) e a primeira cabeça de série em -48 kg em Abu Dhabi, a russa Marina Vorobeva, por waza-ari (segunda pontuação mais alta).

Nas meias-finais, Catarina Costa foi relegada para a luta pelo bronze, depois de perder com a turca Merve Azak, por ippon, pontuação mais alta e que termina o combate.

Antes de Catarina Costa, esteve em ação Miguel Gago (-66 kg), também da Académica, com o judoca a perder no primeiro combate, diante do brasileiro Willian Lima, num confronto em que o português deixou escapar a vantagem nos instantes finais.

Gago esteve a vencer por waza ari até ao último segundo, mas o seu oponente pontuou com ippon no último instante.

Em Abu Dhabi, Portugal volta ao `tatami` na sexta-feira, com Joana Crisóstomo (-63 kg), Taís Pina (-70 kg) e Otari Kvantidze (-73 kg), enquanto no sábado competem Patrícia Sampaio (-78 kg), Rochele Nunes (+78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg.

As `contas` de um Grand Slam ganham maior importância no apuramento para os Jogos Olímpicos de Los Angeles2028, com uma vitória a atribuir 1.000 pontos, um segundo lugar 700, um terceiro 500 e um quinto 360.

A qualificação olímpica deste ano, que arrancou em junho com o Grand Slam de Ulan Bator, entrará nas contas finais para o apuramento final a 50%, enquanto o próximo ano, a partir da sua metade, já valerá a 100%.