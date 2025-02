Judoca português Otari Kvantidze termina Grand Slam de Paris em quinto lugar

Na luta pelo bronze, naquele que foi o seu quinto combate na capital francesa, o judoca encontrou o azeri Rashid Mammadaliyev, 13.º e quinto favorito, e até esteve a vencer por waza-ari, depois de projetar a 01.39 do final.



Uma vantagem que Mammadaliyev reverteu praticamente de imediato, ao projetar também poucos segundos depois, com os juízes a considerarem ippon, numa decisão que deixou o português de mãos no rosto e destroçado.



Kvantidze, orientado pelo seu treinador de clube e selecionador, Pedro Soares, foi uma boa surpresa na Arena Bercy, com um judo muito positivo, que lhe deu três vitórias por ippon, uma das quais diante do segundo cabeça de série.



O judoca do Sporting combateu nos oitavos de final com Makhmadbek Makhmadbekov, dos Emirados Árabes Unidos, já depois de ter vencido Adebayo Frederic, do Togo, e garantiu a vitória com uma imobilização aos 01.29 minutos de combate.



Nos quartos de final derrotou o sul-coreano Donghyun Bae, novamente por ippon, e foi já nas meias-finais que perdeu com o uzbeque Shakhram Ahadov, outro dos favoritos em Paris, mas já no ‘golden score’.



A desvantagem surgiu no prolongamento, período após os quatro minutos iniciais, com Ahadov a pontuar pela margem mínima, o yuko, pontuação mais baixa, que foi reintroduzida com nova mudança de regras na modalidade.



Em Paris, naquele que é considerado um dos maiores torneios mundiais e que marca este ano o arranque do circuito da Federação Internacional de judo, Portugal teve também hoje nos 'tatamis' Catarina Costa (-48 kg) e Miguel Gago (-66 kg).



A judoca olímpica, de Coimbra, esteve isenta na primeira ronda e perdeu na estreia com a japonesa Mitsuki Kondo, por imobilização, enquanto Miguel Gago foi derrotado no seu primeiro combate pelo francês Kevin Azema, por ippon.



No domingo, a seleção portuguesa contará em Paris com Joana Crisóstomo e Taís Pina, na categoria de -70 kg, e com os bronzes olímpicos Patrícia Sampaio (Paris2024), em -78 kg, e Jorge Fonseca (Tóquio2020), em -100 kg.