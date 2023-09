Judoca Telma Monteiro perde na repescagem para o bronze no Grand Slam de Baku

A judoca portuguesa Telma Monteiro foi hoje eliminada na repescagem para a medalha de bronze da categoria de -57 kg do Grand Slam de Baku, no Azerbaijão, ao perder com a israelita Timna Nelson Levy.

Telma Monteiro, de 37 anos, foi derrotada por ‘ippon’ pela judoca israelita, depois de também ter perdido da mesma forma no combate anterior, perante a georgiana Eteri Liparteliani, o que a impediu de poder lutar pela medalha de ouro.



A atleta portuguesa, que conquistou uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos Rio2016, na mesma categoria, tinha vencido os dois combates anteriores, frente à sul-coreana Juhee Kim, por ‘waza-ari’, e a britânica Nekoda Smythe-Davis, por ‘ippon’.



A participação portuguesa foi mais efémera da categoria de -52 kg, com Joana Diogo e Maria Siderot a caírem logo no combate inicial, frente à azeri Gultaj Mammadaliyeva e à francesa Astride Gneto, respetivamente, em ambos os casos por ‘waza-ari’.