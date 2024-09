Paralímpicos: Dois "ippons" derrotam Miguel Vieira

Depois de ter ficado isento da primeira ronda, o judoca português, de 39 anos, foi derrotado nos quartos de final pelo indonésio Junaedi, num combate que durou 1.37 minutos, sendo relegado para a repescagem.Na Arena Champs de Mars, o português, do Clube Judo Total, terceiro do ranking mundial, cedeu perante o brasileiro Elielton de Oliveira, aos 3.38 minutos, depois de já ter tido uma advertência.”, afirmou Miguel Vieira, após ter defrontado o judoca brasileiro.Miguel Vieira considerou que no início o combate “”, e explicou a estratégia que tinha pensada: “”.”, explicou Miguel Vieira, acrescentando: “”.





Ser campeão serve de aviso aos adversários



Miguel Vieira, que somou a sua segunda participação paralímpica depois do Rio2016, referiu que a advertência não condicionou o combate, considerando que a mesma foi estudada pelo adversário.



“O treinador dele também me conhece, sabe o meu judo, já trabalhou várias vezes comigo. A orientação que ele deu ao adversário foi, de certeza, condicionar ao máximo as minhas pegas e fazer com que eu não atacasse”, disse.



O judoca admitiu que chegar a Paris2024 com o estatuto de campeão do Mundo e da Europa, pode ter influência na forma como os adversários encaram os combates.



“Ser campeão do mundo e da Europa faz com que nos tornemos o principal alvo a abater. Se não fosse campeão em título, talvez a minha preparação também passasse por perceber o que faz o campeão mundial, porque nunca sabemos o que nos vai calhar”.



Na sexta-feira, o judo português volta à Arena Champs de Mars, com Djibrilo Iafa a competir no torneio de -73 kg J1, prova na qual foi nono em Tóquio2020.



No judo paralímpico, que integra o programa desde Seul1988, os atletas são divididos por peso e por três classes, de acordo com o grau da deficiência visual.