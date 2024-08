Paris2024. Patrícia Sampaio apura-se para os "quartos"

Nos oitavos de final, a judoca de Tomar superiorizou-se à francesa Madeleine Malonga com um ippon, quinta favorita, que é vice-campeã olímpica em título e três vezes medalhada em Mundiais, uma das quais como campeã, em 2019.





Patrícia Sampaio defrontará agora nos "quartos" a chinesa Ma Zhenzhao, 5.ª da hierarquia.





A judoca portuguesa Patrícia Sampaio já tinha vencido o seu primeiro combate em -78 kg nos Jogos Olímpicos Paris2024 na Arena Champ-de-Mars.



Sampaio (13.ª do mundo), de 25 anos, que compete nos seus segundos Jogos Olímpicos, depois da estreia em Tóquio2020, venceu nos primeiros 20 segundos, com waza-ari, seguido de imobilização (ippon), a queniana Zeddy Cherotich, 22.ª inscrita e 74.ª do mundo.